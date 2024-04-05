Более 40 целей уничтожено системой ПВО в Морозовском районе Ростовской области

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В Морозовском районе Ростовской области системы ПВО отразили более 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — сообщает Голубев в Телеграм-канале.Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.
До этого сообщалось, что ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак