Силы ПВО отразили крупную атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области
В ночь с 19 на 20 сентября ВСУ устроили массированную атаку на районы Волгоградской области. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские дроны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
По его словам, падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.
«На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности», — говорится в сообщении.
Стало известно о повреждении резервной линия питания ЗАЭС на подконтрольной Украине территории
Предварительная информация свидетельствует об отсутствии возгораний строений. Иных разрушений или пострадавших также нет.
Ранее губернатор Ростовской области рассказал, что ВСУ пытались совершить массированную атаку на регион. Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.