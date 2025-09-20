Силы ПВО отразили крупную атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области

20 сентября 2025, 07:08

Фото: iStock/sommersby

В ночь с 19 на 20 сентября ВСУ устроили массированную атаку на районы Волгоградской области. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские дроны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.





По его словам, падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области.





«На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировано возгорание сухой растительности», — говорится в сообщении.