В Севастополе агент СБУ получил приговор за попытку теракта

ФСБ: Севастопольца осудили на 15 лет за попытку подорвать мост
В Севастополе вынесли приговор местному жителю, которого завербовали украинские спецслужбы. Мужчина обвинялся в подготовке подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.



Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в государственной измене и в приготовлении к совершению террористического акта. Подсудимому назначили 15 лет лишения свободы.

Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему присудили год ограничения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей после освобождения.

В ведомстве уточнили, что при вынесении приговора суд учел ранее назначенное наказание по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.

