В Севастополе агент СБУ получил приговор за попытку теракта

08 октября 2025, 13:54

ФСБ: Севастопольца осудили на 15 лет за попытку подорвать мост

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Севастополе вынесли приговор местному жителю, которого завербовали украинские спецслужбы. Мужчина обвинялся в подготовке подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.