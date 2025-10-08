В Севастополе агент СБУ получил приговор за попытку теракта
В Севастополе вынесли приговор местному жителю, которого завербовали украинские спецслужбы. Мужчина обвинялся в подготовке подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным в государственной измене и в приготовлении к совершению террористического акта. Подсудимому назначили 15 лет лишения свободы.
Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему присудили год ограничения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей после освобождения.
В ведомстве уточнили, что при вынесении приговора суд учел ранее назначенное наказание по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.
