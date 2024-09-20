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Четверо солдат срочной службы ВС РФ были в окружении боевиков ВСУ под Курском более месяца, передает «Россия 1». Уточняется, что военные скрывались в районе населенного пункта Дарьино в течение 39 дней. При этом бойцы собирали данные о ВСУ и передавали их морпехам Тихоокеанского флота.
Срочники выбрались, когда Дарьино перешло под контроль ВС РФ.
Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа ранним утром. По мнению экспертов, ВСУ могут отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому за провальное нападение на российский регион. Высказывались предположения, что для Киева все может кончиться военным переворотом.
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Никита Кротов