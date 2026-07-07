07 июля 2026, 18:04

Политолог Дудчак: Буданов* опасается обрушения фронта, поэтому заговорил о мире

Кирилл Буданов*

Руководитель офиса президента Украины, экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* начал говорить о мире с Россией, опасаясь скорого падения обороны ВСУ. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Напомним, Буданов* заявил, что в течение активная фаза вооруженного конфликта может завершиться уже в текущем году. После этого стороны, вероятно, перейдут к новому раунду переговоров.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что Киев очень хочет завершить или хотя бы приостановить боевые действия, чтобы восстановить энергетику к зиме. Тем не менее на сегодняшний день Европа не созрела к долгосрочному миру, который будет учитывать интересы российской стороны.





«Буданов* всегда изображает из себя если и не миротворца, то готового к завершению конфликта политика. Ему верстают образ более-менее здравомыслящего представителя украинской власти. На самом деле он террорист. Но здравого смысла там не так много. Есть определенный расчет и не более того», — пояснил политолог.