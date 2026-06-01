«Расстрельная должность»: в России оценили возможное назначение Буданова* главкомом ВСУ

Возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ может ухудшить ситуацию для Киева на фронте, поскольку у него нет опыта проведения военных операций. Так считает член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.



Ранее стало известно, что Владимир Зеленский планирует сделать перестановки на ключевых государственных позициях. Так, он может назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ, а министра энергетики Дениса Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра.

«С точки зрения боевых действий человек, который занимался совершенно другими делами, а конкретно терактами, диверсиями, априори мало подготовлен к тому, чтобы проводить военные операции на линии боевого соприкосновения. Буданов* не обладает необходимыми навыками для командования вооруженными силами», — отметил Дандыкин в разговоре с изданием «Абзац».

Военэксперт не исключил, что Зеленский хочет назначить Буданова* на «расстрельную должность», чтобы впоследствии списать на него все провалы. Однако России выгоден «неумелый главком ВСУ», действия которого могут оказать негативное влияние на ход военных действий для Украины, заключил Дандыкин.

Элина Позднякова

