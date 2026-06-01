«Расстрельная должность»: в России оценили возможное назначение Буданова* главкомом ВСУ

01 июня 2026, 14:25

Военэксперт Дандыкин: Буданов* будет неумелым главкомом ВСУ

Возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* главнокомандующим ВСУ может ухудшить ситуацию для Киева на фронте, поскольку у него нет опыта проведения военных операций. Так считает член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.





Ранее стало известно, что Владимир Зеленский планирует сделать перестановки на ключевых государственных позициях. Так, он может назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ, а министра энергетики Дениса Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра.



«С точки зрения боевых действий человек, который занимался совершенно другими делами, а конкретно терактами, диверсиями, априори мало подготовлен к тому, чтобы проводить военные операции на линии боевого соприкосновения. Буданов* не обладает необходимыми навыками для командования вооруженными силами», — отметил Дандыкин в разговоре с изданием «Абзац».