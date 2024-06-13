США добились от пяти стран обязательств по передаче Киеву систем Patriot

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США получили от пяти государств обязательства относительно укрепления ПВО Украины путем передачи ей ракетных комплексов Patriot.
Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам американского президента, Вашингтон получил обязательства от пяти стран, и речь идет не только о системах Patriot. Также Украине будут переданы другие системы противовоздушной обороны.
Он также заявил, что другим странам, которые ждут от США системы ПВО, придется подождать. Самое важное сейчас — удовлетворить нужды ВСУ, заявил Байден.
Соответствующие заявления президент США сделал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.
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По словам американского президента, Вашингтон получил обязательства от пяти стран, и речь идет не только о системах Patriot. Также Украине будут переданы другие системы противовоздушной обороны.
Он также заявил, что другим странам, которые ждут от США системы ПВО, придется подождать. Самое важное сейчас — удовлетворить нужды ВСУ, заявил Байден.
Соответствующие заявления президент США сделал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.
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Алёна Самарева