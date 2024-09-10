ВС РФ ударили по подкреплению ВСУ из почти 100 бойцов в Запорожской области

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По группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными. Об этом координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что боевики прибыли в район подконтрольной Украине части Запорожской области. В общей сложности в селе Малые Щербаки находились 90 украинских военных, по которым был нанесён удар российской артиллерией.
Ранее в этот день Минобороны РФ представило ежедневную сводку новостей из зоны СВО. Согласно ей, ВС РФ ударили по нескольким украинским аэродромам и цеху производства беспилотников.
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Анастасия Чинкова