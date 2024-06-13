НТВ сообщил, что жизни корреспондента Ивлиева ничего не угрожает

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Раненый в Горловке журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев прооперирован, его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале ntvnews. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел журналистов со стороны ВСУ в Горловке целенаправленным ударом.
Дипломат отмечала, что на такие атаки обязаны реагировать международные организации. В частности, упоминались ОБСЕ и ЮНЕСКО.
Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось.
Украинские националисты уже не в первый раз используют в качестве цели журналистов. Так, в апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.
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Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось.
Украинские националисты уже не в первый раз используют в качестве цели журналистов. Так, в апреле 2024 года в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.
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Никита Кротов