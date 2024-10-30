США готовятся к возможному конфликту с КНР, пишут СМИ

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К возможному конфликту с Китаем готовятся американские военные, отрабатывая тактики, в том числе взятые при наблюдении за украинским конфликтом, пишут обозреватели New York Times.
«Армия США трансформирует себя и сотни тысяч молодых мужчин и женщин для очередной войны, на этот раз - потенциального конфликта с Китаем... такой конфликт может вестись на земле, воде, в воздухе и космосе. Поэтому армия тренируется, чтобы подготовиться именно к этому... военные работали над новыми маневрами, собранными в результате наблюдения за боями Украины против России», — сказано в публикации.
Журналисты считают, что возможный конфликт таких держав, как США и КНР будет более опасным «во много раз». В частности, по мнению авторов материала, потери среди американских военнослужащих могут быть выше, чем в самые кровопролитные конфликты с участием американской стороны.
Авторы резюмировали, что Вашингтон продолжит подготовку к возможной войне с КНР независимо от того, победят ли на выборах демократы или республиканцы.
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Никита Кротов