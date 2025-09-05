США и ЕС обсуждают буферную зону на Украине без участия войск НАТО
США и страны Европы ведут переговоры о создании буферной зоны внутри Украины, которая должна отделить российские и украинские территории и обеспечить Киеву гарантии безопасности без участия войск НАТО. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Если такое соглашение будет достигнуто, США могут возглавить мониторинг буферной зоны, используя свои технологические возможности – беспилотники, спутники и другие разведывательные средства.
Источники издания уточняют, что охрану буферной зоны будут осуществлять военные из стран, не входящих в НАТО, при этом американские войска на территории Украины размещаться не будут.
