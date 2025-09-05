США и ЕС обсуждают буферную зону на Украине без участия войск НАТО

05 сентября 2025, 15:32

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

США и страны Европы ведут переговоры о создании буферной зоны внутри Украины, которая должна отделить российские и украинские территории и обеспечить Киеву гарантии безопасности без участия войск НАТО. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.