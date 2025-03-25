Стало известно, почему РФ и США не приняли совместное заявление после переговоров

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Совместное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — отметил Чижов.
Он также добавил, что встреча делегаций РФ и США стала продолжением телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не опубликуют. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров все же раскрыл некоторые детали. По его словам, на российско-американской встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.
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Элина Позднякова