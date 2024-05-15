«Вооружение не спасёт от краха»: Захарова высказалась о помощи США Украине

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Напомним, что политик находился с рабочим визитом в украинской столице 14 и 15 мая. Как сообщила газета The Washington Post, он прибыл в «критический для Киева момент с требованием держаться как можно дольше».
По словам Захаровой, такое внимание Соединённых Штатов к Украине в настоящее время обусловлено российским наступлением и неудачами ВСУ на фронте. США приближаются к проведению президентских выборов, но властям нечего предоставить избирателям, поскольку неизвестно, на что пошли выделенные миллиарды долларов из госбюджета, а проект Байдена «украинская демократия» вообще обернулся мировым коллапсом.
В связи с этим, 10 мая США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, бронемашины пехоты Bradley и др.
Позднее, 12 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружения позволят ВСУ эффективно удерживать линию фронта на Востоке и держать под угрозой ВС РФ в Крыму.
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По словам Захаровой, такое внимание Соединённых Штатов к Украине в настоящее время обусловлено российским наступлением и неудачами ВСУ на фронте. США приближаются к проведению президентских выборов, но властям нечего предоставить избирателям, поскольку неизвестно, на что пошли выделенные миллиарды долларов из госбюджета, а проект Байдена «украинская демократия» вообще обернулся мировым коллапсом.
В связи с этим, 10 мая США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него, в частности, войдут боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, бронемашины пехоты Bradley и др.
Позднее, 12 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружения позволят ВСУ эффективно удерживать линию фронта на Востоке и держать под угрозой ВС РФ в Крыму.
«Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», – заключила Захарова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова