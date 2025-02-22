США отказались обвинять РФ в украинском конфликте в проекте резолюции ГА ООН

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США выступили против обвинений в сторону России по поводу начала украинского конфликта в проекте резолюции ГА ООН. Об этом сообщают РИА Новости.
«США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине» — пишут в агентстве.
Взамен критики РФ Штаты предложили резолюцию по урегулированию конфликта под названием «Путь к миру». В нее вошли три пункта, в числе которых: «Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время «российско-украинского конфликта»; просит о скорейшем прекращении «конфликта» и призывает к прочному миру между Украиной и Россией; «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров».
При этом США отказались от западных формулировок о «российском вторжении на Украину». К тому же Вашингтон не стал призывать к выведению ВС РФ в одностороннем порядке.
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