Владимир Зеленский
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал шесть писем Владимира Зеленского с просьбами о встрече. Об этом сообщила бразильская газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.
Согласно данным издания, в период с 2023 по 2024 год Зеленский направил Луле шесть писем, включая приглашения на международные саммиты по обсуждению украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
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«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — уточняется в газете.Однако ни одно обращение не получило ответа. Даже на просьбу о встрече в рамках саммита G20 в октябре 2024 года Лула не отреагировал.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
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Мария Моисеева