Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове с последующей эксгумацией останков советских солдат вызвал резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В интервью газете «Известия» она назвала эти действия властей Украины кощунством и проявлением античеловеческой сущности, направленным на уничтожение исторической памяти.
Напомним, что мемориал «Холм Славы» во Львове был возведен в память о героях, погибших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а его демонтаж начался 23 апреля по решению местных властей.
Захарова отметила, что перезахоронение героев Великой Отечественной войны стало демонстрацией верноподданничества Западу. Вместо чествования освободителей Украина прославляет коллаборационистов и неонацистов.
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Захарова отметила, что перезахоронение героев Великой Отечественной войны стало демонстрацией верноподданничества Западу. Вместо чествования освободителей Украина прославляет коллаборационистов и неонацистов.
«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — поразилась Захарова.Именно СССР остановил планы фашистов по уничтожению Украины, и нынешние действия Киева можно приравнивать к плевку на собственных предков. Кампания на Украине, стартовавшая с закона о декоммунизации в 2015 году, теперь охватывает всё, что связано с Россией, включая переименование улиц и уничтожение памятников.
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Мария Моисеева