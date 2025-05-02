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«Глумление над предками»: Захарова резко ответила на демонтаж украинцами мемориала во Львове

Захарова: демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове является глумлением над предками
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове с последующей эксгумацией останков советских солдат вызвал резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В интервью газете «Известия» она назвала эти действия властей Украины кощунством и проявлением античеловеческой сущности, направленным на уничтожение исторической памяти.
Напомним, что мемориал «Холм Славы» во Львове был возведен в память о героях, погибших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а его демонтаж начался 23 апреля по решению местных властей.

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Захарова отметила, что перезахоронение героев Великой Отечественной войны стало демонстрацией верноподданничества Западу. Вместо чествования освободителей Украина прославляет коллаборационистов и неонацистов.

«Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал Третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков», — поразилась Захарова.
Именно СССР остановил планы фашистов по уничтожению Украины, и нынешние действия Киева можно приравнивать к плевку на собственных предков. Кампания на Украине, стартовавшая с закона о декоммунизации в 2015 году, теперь охватывает всё, что связано с Россией, включая переименование улиц и уничтожение памятников.

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Выяснилось, что президент Бразилии шесть раз проигнорировал мольбы Зеленского о встрече
Metrópoles: Зеленский шесть раз безрезультатно просил Лула да Силву о встрече
02 мая 2025, 06:45

Владимир Зеленский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал шесть писем Владимира Зеленского с просьбами о встрече. Об этом сообщила бразильская газета Metrópoles со ссылкой на информированные источники.
Согласно данным издания, в период с 2023 по 2024 год Зеленский направил Луле шесть писем, включая приглашения на международные саммиты по обсуждению украинского конфликта.

«Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», — уточняется в газете.
Однако ни одно обращение не получило ответа. Даже на просьбу о встрече в рамках саммита G20 в октябре 2024 года Лула не отреагировал.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

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«К границам 2014 года ​РФ не сдвинуть»: Рубио оценил шансы Украины получить больше ​территорий
Рубио: Украина не сможет силой сдвинуть Россию к границам 2014 года.
02 мая 2025, 05:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинские вооруженные силы не смогут «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — объявил политик.
По его словам, текущие реалии конфликта требуют признания этого факта. Дальнейшие попытки Киева изменить ситуацию силой не приведут к желаемым результатам. Он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, но необходимо учитывать оперативные возможности сторон.

Рубио обратил внимание на то, что Москва и Киев стали ближе к миру, но все еще далеки от полного урегулирования конфликта.

«Потребуется прорыв очень скоро», — добавил он.
Ранее стало известно, что эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.

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США твердо отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной
Госдеп: США прекращают играть посредника в переговорах между Россией и Украиной
02 мая 2025, 03:21

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты больше не намерены выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, передает РИА Новости.
По её словам, Вашингтон не будет организовывать встречи или вмешиваться в диалог сторон, оставляя ответственность за поиск решений Москве и Киеву. Брюс подчеркнула, что США продолжат поддерживать усилия по достижению мира, но теперь ключевые инициативы должны исходить от самих участников конфликта.

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«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — сказала Тэмми Брюс.
Она отметила, что дальнейший прогресс зависит от конкретных предложений России и Украины, а не от внешнего арбитража. Ранее Тэмми Брюс также пояснила, что личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.

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В США объяснили необходимость личного общения Путина и Трампа
Госдеп: личное общение Трампа и Путина важно для завершения кризиса на Украине
02 мая 2025, 01:20

Фото: iStock/vchal

Личные переговоры между лидерами России и США остаются ключевым инструментом для урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов, комментируя критику контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Брюс отметила, что позиция госсекретаря Марко Рубио совпадает с подходом Трампа, который считает прямой диалог основой дипломатии. Обсуждение сложных вопросов «один на один» позволяет быстрее найти компромисс.

«Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», — указала она.
При этом представитель Госдепа отказалась обсуждать возможные темы будущих переговоров.

«Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным», — резюмировала Тэмми Брюс.
1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.

25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Тот прилетел в Москву рано утром. Встреча длилась около трех часов, Трамп позже назвал ее результаты «хорошими».

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#переговоры
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Сальдо рассказал о ситуации с эвакуацией тел погибших в Алешках после удара ВСУ по рынку
Сальдо: в Алешках под обстрелом эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку
02 мая 2025, 00:25

Фото: iStock/Leestat

Эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.

По словам губернатора, ситуация осложняется тем, что дроны ВСУ продолжают «патрулировать» район атаки даже после первоначального удара. Это вынуждает команды МЧС действовать с максимальной осторожностью, эвакуируя погибших и тяжелораненых в экстремальных условиях.

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«В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — сообщил губернатор.
Днем 1 мая Сальдо заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали рынок в городе Алешки. В районе 9:30 украинские войска нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям около центрального рынка. В момент атаки там находилось много людей. Сообщалось о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.

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