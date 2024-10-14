Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис предложил Киеву вывести украинские войска из Курской области, чтобы предотвратить дальнейшие потери. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что продолжение боевых действий в регионе ведет лишь к бессмысленным потерям.
«Единственное разумное решение для Украины — это вывести войска, восстановить границу и прекратить эту бессмысленную войну», — заявил Дэвис.Он отметил, что Киев продолжает направлять подкрепления в этот регион, несмотря на отсутствие значительных успехов, что лишь усложняет снабжение войск и ухудшает их позиции.
По его мнению, первоначальная стратегия Украины заключалась в том, чтобы заставить Россию перебросить войска из других участков фронта, однако этого не произошло. В результате украинские силы только теряют позиции и продолжают нести потери.
Согласно данным Минобороны России, на 14 октября в боях в этом регионе ВСУ потеряли более 22 950 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 157 танков, 72 боевые машины пехоты и 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
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