Представители посольства США в России сообщили в беседе с «Известиями», что Вашингтон продолжит поддержку Украины вплоть до достижения мирного соглашения.
«Мы будем оказывать помощь украинскому правительству и народу до тех пор, пока не будет заключен прочный и справедливый мир», — заявили в посольстве.Однако точное значение термина «справедливый мир» не было уточнено.
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил изменение риторики США по поводу украинского конфликта. По его словам, Вашингтон уже не рассчитывает на победу Украины, и это заставляет их снижать ожидания.
«Администрация Байдена стремится сыграть роль миротворца, отсюда и изменения в риторике, направленные на возможные договоренности о прекращении огня», — добавил Кортунов.Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что переломный момент в конфликте на Украине произошел до атаки ВСУ на Курскую область, добавив, что украинские войска несут значительные потери.
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Елена Перлова