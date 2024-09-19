В Воронежской области объявили авиационную опасность

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В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных или кладовых. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гусев, призывая жителей к осторожности и соблюдению мер безопасности.Объявление об авиационной опасности последовало на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности региона.
Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
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