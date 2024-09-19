В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Минобороны РФ
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога началась в разных регионах Украины с 20:45 мск, начиная с Сумской области, и постепенно распространилась на другие области, включая Харьковскую в 23:29 и Днепропетровскую в 23:31.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских ВС продолжаются с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Воздушные тревоги стали регулярными, охватывая различные регионы страны практически ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских ВС продолжаются с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Воздушные тревоги стали регулярными, охватывая различные регионы страны практически ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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Елена Перлова