Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

19 сентября 2024, 01:46
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога началась в разных регионах Украины с 20:45 мск, начиная с Сумской области, и постепенно распространилась на другие области, включая Харьковскую в 23:29 и Днепропетровскую в 23:31.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских ВС продолжаются с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Воздушные тревоги стали регулярными, охватывая различные регионы страны практически ежедневно.



Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Читайте также:

ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО

В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления СВО
#минобороны рф
#тревога
#сво
#всу
#вс рф
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в Воронежской области
19 сентября 2024, 01:55

Фото: istock/Vladimir Zapletin

В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных или кладовых. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гусев, призывая жителей к осторожности и соблюдению мер безопасности.
Объявление об авиационной опасности последовало на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности региона.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Читайте также:

Алаудинов: ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО
#опасность
#дома
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов: ВС России освободили два населенных пункта в Курской области
Алаудинов: ВС России контролируют курские Николаево-Дарьино и Дарьино
19 сентября 2024, 00:25

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Эти действия происходят на фоне недавних попыток наступления ВСУ на территорию Курской области, которые были остановлены российскими силами. В результате контрнаступления, начавшегося на прошлой неделе, российская армия освободила ряд населенных пунктов в регионе, что значительно ослабило украинские силы.

Согласно данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери, включая более 14,6 тысячи военных и 121 танк.

Читайте также:

ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО

В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона
#минобороны рф
#армия
#контроль
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины
«ВХ»: ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины под Волчанском
18 сентября 2024, 21:18

Фото: iStock/Three Spots

ВС России ликвидировали подразделение спецназа Национальной гвардии Украины под Волчанском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).
Отмечается, что удары были нанесены фугасными авиабомбами (ФАБ) с интервалом в несколько минут. В результате тремя прямыми попаданиями вместе с отрядом спецназа был ликвидирован старший офицер подразделения Владислав Никитчук.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры сброса ФАБ-500 на скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Видео начинается со взлёта многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем видно, как он сбрасывает закреплённые вдоль борта снаряды.

Читайте также:

Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО

Военкор Коц: Российские военные уничтожили первый танк Leopard в Курской области

Десантники ВС РФ устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
#вс рф
#всу
#украина
#россия
#бомба
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО
Пленный Гусак: ВСУ собирались расстрелять пассажирский поезд в Курской области
18 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

ВСУ собирались использовать поставленное странами НАТО оружие для совершения теракта на железной дороге в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил попавший в плен украинский военный Александр Гусак.
Он рассказал, что за сутки до атаки ВСУ на российский регион всех военных собрали и приказали им расселять поезд, чтобы Россия официально объявила войну Украине. Речь, по его словам, шла о гражданском составе. Из вооружения у бойцов бюли два пулемёта, ручной противотанковый гранатомёт (РПГ), одноразовые гранатомёты и автоматы.

Также в их арсенале имелось оружие, поставленное западными союзниками Украины. Это два пулемёта американского и немецкого производства, а также автоматы всех видов за исключением «Калашникова».

По словам военнопленного, его взвод окопался по обеим сторонам железнодорожного полотна вблизи таблички в надписью «363-й километр». Это участок дороги в районе села Коренево в Курской области. Там украинские военные находились более 12 суток, однако поезда они так и не дождались.

Читайте также:

Десантники ВС РФ устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области

Военкор Коц: Российские военные уничтожили первый танк Leopard в Курской области

Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ
#всу
#курская область
#железная дорога
#поезд
#атака
#нато
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Yulia Raneva

В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы после атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Руденя.
Ранее в этот день правительство Тверской области сообщило о сильном пожаре в Торопце, вспыхнувшем после падения обломков беспилотника. Была объявлена частичная эвакуация населения.

Власти региона после этого инцидента приняли решение ввести временный запрет на посещение жителями лесов и въезд в лесные массивы транспорта для проведения мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки дрона.

Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября. Для соблюдения гражданами этих требований на период ограничений в лесных массивах будет вестись патрулирование.

Читайте также:

13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце

«Рыбарь» опубликовал подробности удара по Торопцу в Тверской области

Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца
#тверская область
#запрет
#лес
#жители
#дрон
#всу
#атака
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления СВО
Генштаб ВСУ: самые напряженные бои идут на Кураховском и Покровском направлениях
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Evgeny555

По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои ведутся на Кураховском и покровском направлениях. Об этом сообщает ведомство в ежедневной сводке.
«Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. По его словам, украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. Он также выразил мнение, что оборона ВСУ рухнет на данных направлениях уже в ближайшие месяцы.

Тем временем бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор считает, что Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории.

Читайте также:

Освобождение Украинска и продвижение ВС РФ у Торецка: последние новости СВО

Российские бойцы разбили отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК под Суджей

ВС РФ поразили объекты энергетики и аэродромную инфраструктуру ВСУ
#эксперт
#новости
#всу
#вс рф
#чвк
#украина
#оборона
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон влетел в окно здания соцобъекта в Белгородской области и взорвался
Гладков: В Шебекино дрон ВСУ взорвался в здании социального объекта
18 сентября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/NatureNow

Украинский дрон влетел в окно здания социального объекта в городе Шебекино в Белгородской области и взорвался. Об очередной атаке ВСУ 18 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома» — сообщил губернатор Гладков в Telegram-канале.
Также во время вражеской атаки БПЛА пострадала кровля частного дома в селе Вознесеновка.

Кроме этого, боевики обстреляли село Безлюдовка — в двух частных домах выбило окна, пробило забор и ворота, также пострадал легковой автомобиль. Из-за атаки загорелась сухая трава. Местные власти фиксируют обрывы на электропроводах. Электроснабжение начнут восстанавливать сразу после согласования с Министерством обороны.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.

Читайте также:

Военкор Коц: Российские военные уничтожили первый танк Leopard в Курской области

13 человек попали в больницу после атаки украинских БПЛА в Торопце

Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ
#дрон
#бпла
#дома
#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#атака
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина скоро потеряет контроль над Часов Яром и Торецком
Меркурис: оборона ВСУ может внезапно обвалиться в Часов Яре и Торецке
18 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также выразил мнение, что эти города перейдут под контроль ВС РФ. Также, по словам Меркуриса, на сегодняшний день ситуация на поле боя развивается довольно быстрым темпом, что приведет ВСУ к военному коллапсу уже в ближайшие месяцы, заключил эксперт.

Ранее Меркурис также сообщал, что регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже.

Читайте также:

В Британии спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией

На Западе высказались о кадровых решениях на Украине

В Британии раскрыли страшную правду о том, что ждет ВСУ в Угледаре
#эксперт
#контроль
#мнение
#youtube
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чешский генерал Шандор исключил возможность возврата Украиной утраченных земель
18 сентября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Diy13

Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
В интервью изданию Parlamentní listy он отметил, что хотя украинский президент Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой для всего должен быть уход России со всех занимаемых ею территорий и возврат Крыма, для всех очевидно, что это совершенно нереально.

Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого результата на поле боя, продолжил генерал. Равно как и не существует никакого дипломатического, политического, экономического, санкционного или любого другого давления на России, чтобы принудить её к этому, сказал Шандор. Он также добавил, что та сторона, которая сумеет добиться компромисса и завершить конфликт, достойна получить Нобелевскую премию мира.

Читайте также:

Новая угроза на Купянске: Генштаб ВСУ объявил о критической ситуации на фронте

Отставной офицер СБУ предрек разгром ВСУ из-за наступления России

В Чехии сообщили о возможном отказе Украины от возвращения территорий
#конфликт
#президент
#украина
#интервью
#уход
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате