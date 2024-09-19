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Харьковская ВГА: Киев пытался выдать удар ВСУ по детским площадкам в Харькове за атаку РФ

19 сентября 2024, 02:46
Фото: istock/Vitas Burba

Фото: istock/Vitas Burba

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России.
Лисняк пояснил, что инцидент произошел 31 августа в парке Юрьева. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.

«Ночью сотрудники коммунальных служб спешно убирали следы поражающих элементов ракеты, чтобы выдать инцидент за российский удар», — отметил Лисняк.


Также он добавил, что украинские СМИ показали кадры удара не по парку, а по станции метро имени Масельского, где находился военный объект ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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Россия впервые применила «дроны-авианосцы» в зоне СВО
19 сентября 2024, 03:01

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО).
По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.

«Беспилотники-матрешки» стали значимым технологическим достижением и позволили доставить ударные дроны в тыл украинских позиций на расстояние до 40 километров от линии фронта. Такие дроны позволяют наносить более точные удары и минимизировать риски для операторов, делая систему вооружений еще более эффективной в условиях боевых действий.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.

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«Известия»: США намерены помогать Украине до заключения мирного соглашения
19 сентября 2024, 02:53

Представители посольства США в России сообщили в беседе с «Известиями», что Вашингтон продолжит поддержку Украины вплоть до достижения мирного соглашения.
«Мы будем оказывать помощь украинскому правительству и народу до тех пор, пока не будет заключен прочный и справедливый мир», — заявили в посольстве.
Однако точное значение термина «справедливый мир» не было уточнено.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил изменение риторики США по поводу украинского конфликта. По его словам, Вашингтон уже не рассчитывает на победу Украины, и это заставляет их снижать ожидания.

«Администрация Байдена стремится сыграть роль миротворца, отсюда и изменения в риторике, направленные на возможные договоренности о прекращении огня», — добавил Кортунов.
Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что переломный момент в конфликте на Украине произошел до атаки ВСУ на Курскую область, добавив, что украинские войска несут значительные потери.

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В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в Воронежской области
19 сентября 2024, 01:55

Фото: istock/Vladimir Zapletin

В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных или кладовых. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гусев, призывая жителей к осторожности и соблюдению мер безопасности.
Объявление об авиационной опасности последовало на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности региона.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

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#опасность
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#всу
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В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
19 сентября 2024, 01:46

Фото: Минобороны РФ

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога началась в разных регионах Украины с 20:45 мск, начиная с Сумской области, и постепенно распространилась на другие области, включая Харьковскую в 23:29 и Днепропетровскую в 23:31.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских ВС продолжаются с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Воздушные тревоги стали регулярными, охватывая различные регионы страны практически ежедневно.

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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#тревога
#сво
#всу
#вс рф
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Алаудинов: ВС России освободили два населенных пункта в Курской области
Алаудинов: ВС России контролируют курские Николаево-Дарьино и Дарьино
19 сентября 2024, 00:25

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Эти действия происходят на фоне недавних попыток наступления ВСУ на территорию Курской области, которые были остановлены российскими силами. В результате контрнаступления, начавшегося на прошлой неделе, российская армия освободила ряд населенных пунктов в регионе, что значительно ослабило украинские силы.

Согласно данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери, включая более 14,6 тысячи военных и 121 танк.

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#минобороны рф
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#всу
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ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины
«ВХ»: ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины под Волчанском
18 сентября 2024, 21:18

Фото: iStock/Three Spots

ВС России ликвидировали подразделение спецназа Национальной гвардии Украины под Волчанском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).
Отмечается, что удары были нанесены фугасными авиабомбами (ФАБ) с интервалом в несколько минут. В результате тремя прямыми попаданиями вместе с отрядом спецназа был ликвидирован старший офицер подразделения Владислав Никитчук.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры сброса ФАБ-500 на скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Видео начинается со взлёта многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем видно, как он сбрасывает закреплённые вдоль борта снаряды.

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Пленный рассказал о планах ВСУ расстрелять пассажирский поезд под Курском оружием НАТО
Пленный Гусак: ВСУ собирались расстрелять пассажирский поезд в Курской области
18 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

ВСУ собирались использовать поставленное странами НАТО оружие для совершения теракта на железной дороге в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил попавший в плен украинский военный Александр Гусак.
Он рассказал, что за сутки до атаки ВСУ на российский регион всех военных собрали и приказали им расселять поезд, чтобы Россия официально объявила войну Украине. Речь, по его словам, шла о гражданском составе. Из вооружения у бойцов бюли два пулемёта, ручной противотанковый гранатомёт (РПГ), одноразовые гранатомёты и автоматы.

Также в их арсенале имелось оружие, поставленное западными союзниками Украины. Это два пулемёта американского и немецкого производства, а также автоматы всех видов за исключением «Калашникова».

По словам военнопленного, его взвод окопался по обеим сторонам железнодорожного полотна вблизи таблички в надписью «363-й километр». Это участок дороги в районе села Коренево в Курской области. Там украинские военные находились более 12 суток, однако поезда они так и не дождались.

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#вооружение
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В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Yulia Raneva

В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы после атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Руденя.
Ранее в этот день правительство Тверской области сообщило о сильном пожаре в Торопце, вспыхнувшем после падения обломков беспилотника. Была объявлена частичная эвакуация населения.

Власти региона после этого инцидента приняли решение ввести временный запрет на посещение жителями лесов и въезд в лесные массивы транспорта для проведения мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки дрона.

Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября. Для соблюдения гражданами этих требований на период ограничений в лесных массивах будет вестись патрулирование.

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В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления СВО
Генштаб ВСУ: самые напряженные бои идут на Кураховском и Покровском направлениях
18 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/Evgeny555

По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои ведутся на Кураховском и покровском направлениях. Об этом сообщает ведомство в ежедневной сводке.
«Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. По его словам, украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. Он также выразил мнение, что оборона ВСУ рухнет на данных направлениях уже в ближайшие месяцы.

Тем временем бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор считает, что Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории.

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