Харьковская ВГА: Киев пытался выдать удар ВСУ по детским площадкам в Харькове за атаку РФ

Фото: istock/Vitas Burba
Заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России.
Лисняк пояснил, что инцидент произошел 31 августа в парке Юрьева. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.
Также он добавил, что украинские СМИ показали кадры удара не по парку, а по станции метро имени Масельского, где находился военный объект ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Читайте также:
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Воронежской области объявили авиационную опасность
ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины
«Ночью сотрудники коммунальных служб спешно убирали следы поражающих элементов ракеты, чтобы выдать инцидент за российский удар», — отметил Лисняк.
Также он добавил, что украинские СМИ показали кадры удара не по парку, а по станции метро имени Масельского, где находился военный объект ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Читайте также:
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Воронежской области объявили авиационную опасность
ВС РФ ликвидировали спецназ Нацгвардии Украины
Елена Перлова