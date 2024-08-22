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Усталость и нехватка живой силы являются причинами неудач боевиков ВСУ на фронте, пишет издание The Economist. Этим же украинская сторона объясняет продвижение ВС РФ под Покровском на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики.
Некоторые укронацисты говорят о том, что не хватает снарядов, другие — про тактику России, но «в основе коллапса, судя по всему, лежат истощение сил и проблемы с кадрами», отмечают обозреватели.
По словам украинского командира Павла Федосеенко, ВС РФ превосходят ВСУ в соотношении четыре к одному.
Военный с позывным «Дублин» добавил, что нападение под Курском подняло боевой дух ВСУ, но эффект был недолгим.
Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа.
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По словам украинского командира Павла Федосеенко, ВС РФ превосходят ВСУ в соотношении четыре к одному.
Военный с позывным «Дублин» добавил, что нападение под Курском подняло боевой дух ВСУ, но эффект был недолгим.
«Надежда на то, что Россия может ответить отводом войск от Покровска, сменилась пониманием, что этого она не сделала», — резюмировали авторы статьи.
Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа.
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Никита Кротов