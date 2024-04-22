США могут отправить вооружения Украине в считанные дни

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Пентагон может организовать поставку вооружения на Украину «в считанные дни», однако что именно планируется отправить Киеву не уточняется, пишет Times.
Из почти 61 миллиарда долларов, выделенных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для «пополнения арсеналов США», что позволит осуществлять новые поставки на Украину.
Газета подчеркивает, что 14 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на инициативу по содействию безопасности Украины.
В рамках этой инициативы Пентагон будет приобретать системы вооружения для украинских военных непосредственно у американских подрядчиков.
20 апреля конгрессмены США проголосовали за законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против.
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Газета подчеркивает, что 14 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на инициативу по содействию безопасности Украины.
В рамках этой инициативы Пентагон будет приобретать системы вооружения для украинских военных непосредственно у американских подрядчиков.
20 апреля конгрессмены США проголосовали за законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против.
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Артем Кузьмин