Фото: Минобороны РФ
Жители Курской области были вынуждены отказываться от походов в магазины за хлебом из-за постоянных атак беспилотников ВСУ, целенаправленно бивших по жилым домам, автомобилям и торговым точкам.
Об этом РИА Новости рассказала сотрудница одного из магазинов, пострадавшего от удара дрона.
Женщина работала в магазине в селе Глушковского района Курской области.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
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«ВСУ били день и ночь, не давали покоя. Дроны намеренно атаковали машины и дома. Мы даже свет почти не включали», – поделилась эвакуированная жительница.
Женщина работала в магазине в селе Глушковского района Курской области.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
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Елена Перлова