США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности в мирном договоре

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США не хотят включать гарантии безопасности для Украины в договор о полезных ископаемых. Об этом сообщает CNN.
«Американская сторона очень противится включению гарантий безопасности», — передает телеканал.
Согласно словам источника, Киев предоставил американской стороне окончательный вариант договора о полезных ископаемых. Согласно ему, Украина будет оплачивать возникший долг перед США за предоставление помощи в конфликте с РФ за счет своих ресурсов. К тому же в сделку входит и соглашение о создании фонда реконструкции страны.
Киев надеется, что вопрос о гарантиях безопасности поднимется на будущей встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинский источник отметил, что их страна сделала все для создания приемлемого соглашения и теперь ждет ответа американской стороны. При этом последние не хотят включать в сделку о полезных ископаемых договор о предоставлении безопасности.
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