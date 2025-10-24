Лавров: почти весь ЕС и НАТО сплотились против России

24 октября 2025, 13:44

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, показанном на открытии VIII Глобального форума молодых дипломатов, заявил, что почти все страны Евросоюза и НАТО вновь объединились с целью нанести России стратегическое поражение.