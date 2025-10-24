Лавров: почти весь ЕС и НАТО сплотились против России
Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, показанном на открытии VIII Глобального форума молодых дипломатов, заявил, что почти все страны Евросоюза и НАТО вновь объединились с целью нанести России стратегическое поражение.
По словам министра, которые приводят «Известия», объединения развязали против России «войну через нацистский режим» в Киеве, который пришел к власти в результате госпереворота 2014 года.
Министр также отметил, что нынешний год отмечает 80‑ю годовщину Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80‑летие создания ООН, подчеркнув огромную значимость этих событий для послевоенного миропорядка.
Перед этим сообщлось, что госсекретарь США Марко Рубио и Лавров готовят новый разговор о возможной встрече глав государств.
