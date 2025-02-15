США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых

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США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых. Об этом заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
«Команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр финансов США Скотт Бессент», — пояснила она.
Уточняется, что именно поэтому была перенесена встреча Зеленского с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Какие именно пункты были отредактированы, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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