В Курской области началось масштабное контрнаступление ВС РФ: что известно

Фото: Минобороны РФ
В Курской области началось масштабное контрнаступление российских войск, сообщают Telegram-каналы Mash и «Военный осведомитель». По данным источников, российские военные за полтора часа выбили подразделения ВСУ из села Гордеевка и за сутки освободили более 10 км территории.
Канал Mash сообщает, что операцию в Гордеевке провели бойцы 155-й морской пехотной бригады, которые атаковали с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате наступления ВСУ отступили с большими потерями.
По данным «Рыбара», за сутки ВС РФ удалось освободить два населенных пункта и завязать бои еще как минимум в двух. Часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, и передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.
Канал «Военный осведомитель» сообщает о крайне успешной контратаке, в ходе которой были отбиты села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость. Эти населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ.
Минобороны РФ пока не подтверждает значительных изменений в Курской области. В своей сводке ведомство сообщило о потерях ВСУ, составивших более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники за сутки, включая два танка и 13 боевых бронированных машин.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что работа в регионе продолжается. По его словам, операция включает активное уничтожение техники противника с помощью БПЛА.
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По данным «Рыбара», за сутки ВС РФ удалось освободить два населенных пункта и завязать бои еще как минимум в двух. Часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, и передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.
Канал «Военный осведомитель» сообщает о крайне успешной контратаке, в ходе которой были отбиты села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость. Эти населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ.
Минобороны РФ пока не подтверждает значительных изменений в Курской области. В своей сводке ведомство сообщило о потерях ВСУ, составивших более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники за сутки, включая два танка и 13 боевых бронированных машин.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что работа в регионе продолжается. По его словам, операция включает активное уничтожение техники противника с помощью БПЛА.
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Елена Перлова