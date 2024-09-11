Стало известно, за что бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников

Российские десантники в Курской области взяли в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», украинцы были захвачены 10 сентября во время контрнаступления ВС России в селе Снагость.
На опубликованном видео, снятом российским бойцом, пленные выражают благодарность солдатам 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохранение их жизни. Они отмечают, что те, кто отказался сдаваться, был уничтожен.
Ранее в сети появились кадры штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель». На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками. Противник не успел организовать оборонительные рубежи, и десантники без потерь прорвались в центр села.
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Елена Перлова