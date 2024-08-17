США ограничили Украину в использовании своего оружия в Курской области

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США ограничили ВСУ в использовании своего переданного оружия в Курской области из-за страха перед началом прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Неназванный американский чиновник подчеркнул, что в случае, если украинские войска начнут брать под свой контроль российские населённые пункты и иные невоенные цели с использованием поставленного США вооружения, такие действия можно признать выходом за пределы установленных Вашингтоном ограничений. Он добавил, что эти ограничения изначально вводились, чтобы не допустить прямого конфликта стран НАТО с Россией.
Ранее в этот день газета Times сообщила, что власти Великобритании запретили Украине ударять своими крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России из-за позиции США.
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Анастасия Чинкова