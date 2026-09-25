США оставили Украину без ракет для Patriot

25 сентября 2026, 23:49

Reuters: США не включили ракеты для Patriot в новый пакет помощи для Украины

Фото: iStock/e-crow

США отказались включать ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине объемом 400 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.