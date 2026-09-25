США оставили Украину без ракет для Patriot
США отказались включать ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине объемом 400 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, администрация президента Дональда Трампа должна освоить выделенные средства до конца текущего финансового года (30 сентября). При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что боеприпасы для систем Patriot в поставку не войдут, несмотря на просьбу Киева.
Согласно публикации, ожидаемый состав пакета включает различные виды вооружений и запчасти для бронемашин. Сроки передачи этой помощи вызывают вопросы. Ситуацию прокомментировал сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин. Демократ заявил, что американская администрация блокирует выделение Киеву утвержденных Конгрессом 400 миллионов долларов.
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