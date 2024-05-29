США оставили за Киевом окончательное решение о ведении боевых действий с Россией

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Соединённые Штаты оставили за Украиной принятие окончательных решений о ведении боевых действий с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе брифинга для журналистов.
Это заявление она сделала, комментируя возможность снятия ограничений на использование украинскими войсками американского оружия для нанесения ударов по России. На данный момент уже десять государств позволили Киеву обстреливать территории России поставленным ими оружием.
Она подчеркнула, что политика США остаётся неизменной. Как и ранее Вашингтон оставляет за Киевом право самостоятельно принять решение о действиях на фронте, поскольку «это в конечном счёте война Украины».
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Анастасия Чинкова