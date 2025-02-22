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Согласно социологическому опросу, за прямые переговоры с Россией выступает 64% украинцев. Об этом пишут украинские СМИ.
В январе 2024 года за соответствующее развитие событий проголосовало лишь 38% населения Украины. Спустя год за переговоры уже выступили 54% граждан. За месяц данный результат увеличился еще на 10 пунктов. Также согласно опросу, против переговоров продолжают выступать 32% респондентов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что менее 16% населения Украины поддержат Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. Лидером опроса стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, за которого поддерживает 27,2% респондентов.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что менее 16% населения Украины поддержат Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. Лидером опроса стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, за которого поддерживает 27,2% респондентов.
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Иван Мусатов