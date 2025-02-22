Стало известно о расколе в Великобритании по конфликту на Украине

В Великобритании есть влиятельные политики, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, чьи голоса будут усиливаться на фоне перемены настроений в США. Об этом заявил политолог Дмитрий Буневич. По его словам, среди таких фигур член парламента Джереми Корбин, также руководители двух партий Роберт Скидельски и Найджел Фарадж.