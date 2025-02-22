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В Великобритании есть влиятельные политики, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, чьи голоса будут усиливаться на фоне перемены настроений в США. Об этом заявил политолог Дмитрий Буневич. По его словам, среди таких фигур член парламента Джереми Корбин, также руководители двух партий Роберт Скидельски и Найджел Фарадж.
«Фарадж с начала конфликта говорит, что Британия не должна поддерживать украинский конфликт. И сейчас, учитывая его идеологическую близость с новой администрацией Белого дома, он усиливает свою активность на этом направлении. <…> Учитывая перемены в Вашингтоне, голоса скептиков поддержки Киева будут усиливаться», — отметил аналитик в беседе с RT.В то же время пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения о тайных переговорах России и США, которые якобы проходили последние несколько месяцев в Швейцарии. В комментарии для «Газеты.Ru» представитель Кремля заявил, что не может ответить на этот вопрос.
«Не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — приводит издание ответ Пескова.Читайте также:
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