США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта

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Вашингтон получил перечень условий от Киева для урегулирования конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Мы получили список условий для мирного соглашения из Киева», — прокомментировал он журналистам.Келлог добавил, что важно получить официальные условия и от России, чтобы начать предметные переговоры о возможном прекращении боевых действий или заключении мирного договора.
«Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры», — пояснил американский спецпосланник.Кит Келлог обратил внимание на роль международного сообщества в процессе урегулирования конфликта на Украине.
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Никита Кротов