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ВСУ хотят предпринять новую попытку вторжения в Курскую область

SHOT: возле границы РФ фиксируется скопление тяжёлой техники и живой силы ВСУ
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Скопление тяжёлой техники и солдат ВСУ наблюдается в Сумской области, в пяти километрах от российской границы, напротив посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Возможно, украинские военные снова попытаются вторгнуться в Курскую область, сообщает телеграм-канале SHOT.
Уточняется, что позиции российских бойцов были обстреляны более 40 раз за сутки в Глушковском районе. По населённым пунктам Тёткино и Попово-Лежачи также пытаются наносить удары.

По информации SHOT, на данный момент ВСУ успели подтянуть около 40 солдат (пехота) и семь танков Т-72.

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#всу
#солдат
#курская область
#граница
ВСУ толкают Россию к созданию зоны безопасности под Черниговом
27 мая 2025, 15:18

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически вынуждают Россию создать зону безопасности в Черниговской области. Об этом пишет «NEWS.ru»‎.
По его словам, Москва уже начала формировать аналогичную зону в Сумской области. Он отметил, что данная мера может стать реакцией на постоянные атаки украинских вооруженных сил по Брянской области.

Дандыкин пояснил, что создание зоны безопасности в Черниговской области может стать реальным шагом, если украинские силы будут продолжать свои действия.

«Если ВСУ хотят, чтобы зона безопасности создавалась и в Черниговской области, с которой граничит Брянская область, то тогда это вопрос решаемый», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт также добавил, что все провокации будут пресекаться, что указывает на готовность России реагировать на действия противника.

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#всу
#наемник
#брянская область
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«Хотят все перевернуть с ног на голову»: Депутат о мирных предложениях РФ для Киева
Депутат ГД Картаполов: Киеву надо садиться за стол переговоров
27 мая 2025, 14:38

Фото: istockphoto/Diy13

Киеву нужно садиться за стол переговоров, поскольку дальнейшие предложения России будут только хуже для Украины. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
«Надо садиться за стол переговоров на основе тех предложений, которые Россия им сделала. Следующие предложения будут только ухудшаться», — сказал парламентарий.
Картаполов подчеркнул, что российская сторона не будет поддаваться на провокации киевского режима, а продолжит выполнять задачи в зоне боевых действий. Политик заключил, что украинские власти «хотят все перевернуть с ног на голову».

«…И доказать, что якобы мы не хотим мира. Мы мира хотим больше, чем они, сберечь остатки украинского народа», — резюмировал Картаполов.
Россия не раз отмечала, что Киев использует террористические методы. В Минобороны РФ докладывали, что Украина совершала провокации, чтобы сорвать переговорный процесс.

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«Есть чем ответить»: Генерал предостерег Украину от провокаций в адрес России
Генерал Липовой: у России есть чем ответить Украине
27 мая 2025, 14:36

Фото: istockphoto/Nastco

У России есть чем ответить на атаки со стороны Украины, заявил в беседе с NEWS.ru российский генерал Сергей Липовой. По его словам, киевский режим с союзниками не слышат слова Москвы о готовности к мирному диалогу. Собеседник уточнил, украинская власть показывает своими обстрелами, что не заинтересована в мире.
Офицер подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право нанести удар, если Киев не услышит очередное предупреждение.

«Поэтому Россия в очередной раз предупредила о том, что у нас есть чем ответить (...) Россия сделала очередное предупреждение. И если киевский режим этого не услышит, тогда Россия оставляет за собой право нанести этот уничтожающий удар», — сказал Сергей Липовой.
Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле, 16 мая. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу» и о выработке сторонами видения «возможного будущего прекращения огня».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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«Вскрыла их сущность»: неудачи в личной жизни, скандалы в семье, брошенная мать и позиция по СВО. Марии Шукшиной — 58 лет
27 мая 2025, 13:29

Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Сегодня, 27 мая, свой день рождения отмечает российская актриса кино Мария Шукшина. Ей исполняется 58 лет. В последнее время старшая дочь выдающегося режиссёра Василия Шукшина и талантливой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной привлекает внимание своей активной гражданской позицией и громкими скандалами. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Мария Васильевна Шукшина родилась в Москве 27 мая 1967 года. Она росла в семье, где искусство и творчество были неотъемлемой частью жизни. В самом раннем возрасте она уже оказалась на съемочной площадке, сыграв в фильме «Братка», созданном ее отцом. Когда Марии исполнилось пять, она вместе с сестрой Ольгой снялась в фильме «Печки-лавочки», а в семь лет проявила свои актерские способности в картине «Птицы над городом».

Хотя к моменту окончания школы девушка уже была хорошо знакома с миром кино, она выбрала профессию переводчика и поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. После окончания университета Мария некоторое время работала в качестве переводчика, но вскоре осознала, что эта профессия не соответствует её жизненным устремлениям. Как говорится, «гены взяли своё». Шукшина решила реализовывать себя в кинематографе.

Работа в кино и на ТВ


Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

После длительного перерыва Мария Шукшина появилась на экранах в картине «Вечный муж». После были ленты «Американская дочь», «Люди и тени. Секреты кукольного театра», «Узкий мост» и «Папа на все руки», «Похороните меня за плинтусом», «Сделано в СССР». На данный момент фильмография актрисы насчитывает более 60 работ.

В 1998 году Мария выступила в роли ведущей программы «Жди меня», в которой проработала до 2014 года. В 2018 году с Марией Шукшиной стала выходить телепередача «В гости по утрам».

Личная жизнь


Мария Шукшина с сыновьями Фомой и Фокой (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Мария Шукшина была замужем три раза. Впервые актриса вступила в брак с Артёмом Трегубенко, своим однокурсником и переводчиком. В 1988 году у них родилась дочь Анна. Однако семейная жизнь не сложилась, и пара рассталась.

Вторым мужем Марии стал предприниматель Алексей Касаткин. Интересно, что Алексей был свидетелем на свадьбе Марии с Артёмом Трегубенко. Мария и Алексей встретились спустя 10 лет, и между ними вспыхнули чувства. Ради Марии Алексей оставил свою гражданскую жену. В этом браке у Марии в 1998 году родился сын Макар. Но и этот союз не стал долговечным. Пара рассталась из-за недовольства супруга постоянной занятостью жены.

Третьим избранником Шукшиной также стал бизнесмен и юрист Борис Вишняков. В 2005 году актриса родила от него близнецов — Фому и Фоку, но это не спасло отношения от краха. Вишняков постоянно ревновал успешную актрису, а когда та решила уйти, пригрозил ей, что заберет у нее детей. Скандал по поводу расставания получился довольно громким и хорошо освещался в СМИ.

Как оказалось, пара даже не была расписана, а многочисленные оскорбления со стороны супруга были элементом пиара. По итогу суд принял решение о том, что близнецы останутся жить с матерью, а Вишняков извинился за свое поведение.

Активная гражданская позиция


Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Мария Шукшина впервые начала выражать свою точку зрения в 2014 году. Тогда она активно стала обсуждать проблемы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В 2020 году Мария Шукшина выступила против вакцинации от COVID-19, заявив, что это может привести к «чипированию» населения. Однако позже она уточнила свою позицию, отметив, что выступает не против вакцинации в целом, а против участия в эксперименте с вакциной, которая ещё не прошла все необходимые исследования.

В 2022 году, когда на Украине началась специальная военная операция, Мария Шукшина открыто поддержала действия России и стала организовывать помощь для военных. В своих социальных сетях она часто рассказывает о героизме солдат и критикует тех, кто выступает против спецоперации.

«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации, мешают нашей стране победить коллективный Запад. Все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность», — цитирует Шукшину издание thevoicemag.ru.

Скандалы в семье Шукшиных


Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В семье знаменитого Василия Шукшина уже долгое время не утихают споры, связанные с финансами и наследством. Лидия Федосеева-Шукшина, вдова актёра, и их дочери Мария и Ольга часто конфликтуют друг с другом. Основной причиной разногласий стал случай, когда Лидия передала Марии свою долю авторских прав, но позже заявила, что её ввели в заблуждение.

Ольга была крайне удивлена случившимся и решила оспорить сделку через суд, поскольку посчитала её несправедливой. В этот момент к конфликту присоединилась Екатерина — внебрачная дочь Шукшина. Судебные разбирательства продолжаются, и на кону стоят значительные суммы, поэтому ни одна из сторон не намерена уступать.

Уже порядка пяти лет идут судебные разбирательства, сестры между собой не общаются, а страдает при этом Лидия Федосеева-Шукшина.

«Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав — наследие, которое мне оставил мой муж Василий Макарович, и находить каких-то свидетелей против меня в суде», - сетует Лидия Федосеева-Шукшина.

Ольга, в свою очередь, обвиняет Марию не только в незаконном завладении доли авторских прав, но и в отсутствии внимания к пожилой матери.

«Вот она не приезжает к маме. Может, меня не хочет видеть. Ей такая позиция удобна. Поэтому я не верю в Машины лозунги. Если ты учишь всю страну, как жить, то, в принципе, у тебя у самой должна быть семья идеальная», — делилась Ольга на передаче «Секрет на миллион».

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«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине
Военэксперт Евсеев: Запад пытается оказать давление на Москву
27 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/vadimrysev

Снятием ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия Запад пытается надавить на Россию. Так считает председатель Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ, капитан 1-го ранга в отставке Александр Евсеев.
В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.

По его словам, есть определенные договоренности о возможности использования того или иного оружия, которые зафиксированы в международных договорах.

«Если коллективный Запад нарушит эти договоренности, Россия может обратиться в ООН, а также принять необходимые меры, чтобы защитить свою территорию. У нас есть комплекс «Орешник», который минимум на десять лет по своим характеристикам обгоняет западные аналоги и уже доказал свою эффективность», — отметил Евсеев в беседе с «Петербургским дневником».

Он считает, что заявление Мерца о снятии ограничений по дальности использования оружия являются попыткой оказать давление на РФ в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшить свои позиции.

При этом эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT выразил мнение, что такое решение Мерца приведет к эскалации.

«Данное решение, как и то, что ФРГ собирается поставить Taurus, приведёт к тому, что возникнет «Казус Белли». Россия предупреждала, что такие решения ведут к усилению эскалации. После чего они становятся участниками конфликта со всеми последствиями», — объяснил Леонков.

По словам специалиста, лидеры стран ЕС уверены, что Москва не станет принимать крайние меры, а согласится на их условия. Однако Леонков отметил, что в итоге региональный конфликт рискует стать континентальным.

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