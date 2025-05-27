ВСУ хотят предпринять новую попытку вторжения в Курскую область

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Скопление тяжёлой техники и солдат ВСУ наблюдается в Сумской области, в пяти километрах от российской границы, напротив посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Возможно, украинские военные снова попытаются вторгнуться в Курскую область, сообщает телеграм-канале SHOT.
Уточняется, что позиции российских бойцов были обстреляны более 40 раз за сутки в Глушковском районе. По населённым пунктам Тёткино и Попово-Лежачи также пытаются наносить удары.
По информации SHOT, на данный момент ВСУ успели подтянуть около 40 солдат (пехота) и семь танков Т-72.
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По информации SHOT, на данный момент ВСУ успели подтянуть около 40 солдат (пехота) и семь танков Т-72.
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Анастасия Чубина