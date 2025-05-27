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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически вынуждают Россию создать зону безопасности в Черниговской области. Об этом пишет «NEWS.ru».
По его словам, Москва уже начала формировать аналогичную зону в Сумской области. Он отметил, что данная мера может стать реакцией на постоянные атаки украинских вооруженных сил по Брянской области.
Дандыкин пояснил, что создание зоны безопасности в Черниговской области может стать реальным шагом, если украинские силы будут продолжать свои действия.
Эксперт также добавил, что все провокации будут пресекаться, что указывает на готовность России реагировать на действия противника.
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Дандыкин пояснил, что создание зоны безопасности в Черниговской области может стать реальным шагом, если украинские силы будут продолжать свои действия.
«Если ВСУ хотят, чтобы зона безопасности создавалась и в Черниговской области, с которой граничит Брянская область, то тогда это вопрос решаемый», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт также добавил, что все провокации будут пресекаться, что указывает на готовность России реагировать на действия противника.
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Дарья Осипова