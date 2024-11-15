США получит доказательства о концлагере в штаб-квартире СБУ

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Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, пообещал передать посольству США на Украине документы с доказательствами о концлагере в штаб-квартире СБУ. Об это он заявил в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что пыточную организовали в 2022 году в главном офисе СБУ в Киеве.
«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — написал он.По информации Дубинского, что в создании концлагеря участвовали бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк*.
Напомним, Дубинский заявлял, что по данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33, куда доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Данил Пономарев