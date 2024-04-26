Зеленский: Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения

Украина начала активно формировать новые бригады Вооруженных сил, однако ожидает от Запада поддержки в их оснащении. Об этом 26 апреля заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата «Рамштайн», передает РИА Новости.
«Даже самые опытные солдаты не смогут изменить ход войны без достаточного количества оружия», — отметил президент Украины.Кроме того, Зеленский запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, включая ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот» в количестве семи штук.
На днях президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов на продолжение противостояния с Россией. После этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.
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