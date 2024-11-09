В Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения

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В арсенале российской авиации появились новые управляемые авиабомбы Grom-E1, которые могут преодолевать расстояние до 120 км благодаря наличию ракетного двигателя. Об этом написал британский аналитик Дэвид Акс в своем материале для газеты The Telegraph.
Акс отметил, что авиабомбы Grom-E1 позволяют наносить удары с самолетов Су-30 и Су-34, оставаясь недосягаемыми для большинства украинских средств ПВО, а также для современных истребителей F-16 с ракетами AMRAAM.
По словам аналитика, Grom-E1 ранее были задействованы для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове. В ответ ВСУ пытаются использовать французские бомбы Hammer и американские JSOW, однако результат не приносит успеха, заключил Акс.
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