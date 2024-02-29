США предупредили ВСУ о безуспешности контрнаступления

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В интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «понесут большие потери в случае нового контрнаступления».
Риттер считает, что украинская армия потерпит поражение, потеряв личный состав и технику. Он напомнил, что ВСУ не смогли отвоевать территорию во время контрнаступления летом и даже прорвать первую линию российской обороны.
По словам эксперта, украинские войска больше не способны на то, чтобы остановить продвижение российской армии. Он также сомневается в том, что наступление действительно состоится.
Ранее, 23 февраля, президент Украины объявил о новое наступлении ВСУ.
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По словам эксперта, украинские войска больше не способны на то, чтобы остановить продвижение российской армии. Он также сомневается в том, что наступление действительно состоится.
«Если [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле», – заметил бывший американский разведчик.
Ранее, 23 февраля, президент Украины объявил о новое наступлении ВСУ.
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Александр Климов