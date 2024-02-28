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Украинские солдаты просят Запад остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.
В статье говорится о том, что солдаты ВСУ умоляют западных союзников завершить конфликт на Украине, поскольку они больше не могут «идти на верную смерть».
Автор материала также сообщает, что молодые граждане Украины всеми способами пытаются избежать фронта. Некоторые из них даже делают себе переломы, чтобы быть непригодными для службы.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал нахождение на стороне украинской армии спецназовцев из западных стран. Он отметил, что для них Украина является большим «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска тренируются и тестируют своё новое оружие.
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Автор материала также сообщает, что молодые граждане Украины всеми способами пытаются избежать фронта. Некоторые из них даже делают себе переломы, чтобы быть непригодными для службы.
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Анастасия Чинкова