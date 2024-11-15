США приготовились к быстрой поставке вооружений Украине в ближайшие месяцы

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Министерство обороны США столкнется с непростой задачей — поставить Украине вооружение на сумму более $7 млрд до окончания срока полномочий президента Джо Байдена в январе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.
Байден намерен потратить все выделенные Конгрессом средства до ухода с поста, и для этого потребуется значительная работа.
Сингх отметила, что некоторые поставки могут занять несколько месяцев, однако Пентагон не допустит снижения уровня боеготовности американской армии.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Минобороны США располагает $7 млрд для помощи Украине через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий поставки вооружения без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайных ситуаций.
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«Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов (вооружений) из того, что есть у нас в запасах», — заявила пресс-секретаря Пентагона.
Сингх отметила, что некоторые поставки могут занять несколько месяцев, однако Пентагон не допустит снижения уровня боеготовности американской армии.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Минобороны США располагает $7 млрд для помощи Украине через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий поставки вооружения без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайных ситуаций.
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Мария Моисеева