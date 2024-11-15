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США приготовились к быстрой поставке вооружений Украине в ближайшие месяцы

Пентагон: США отправят Украине оружие на $7 млрд перед завершением срока Байдена
Фото: iStock/Artfully79

Фото: iStock/Artfully79

Министерство обороны США столкнется с непростой задачей — поставить Украине вооружение на сумму более $7 млрд до окончания срока полномочий президента Джо Байдена в январе, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.
Байден намерен потратить все выделенные Конгрессом средства до ухода с поста, и для этого потребуется значительная работа.

«Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов (вооружений) из того, что есть у нас в запасах», — заявила пресс-секретаря Пентагона.


Сингх отметила, что некоторые поставки могут занять несколько месяцев, однако Пентагон не допустит снижения уровня боеготовности американской армии.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Минобороны США располагает $7 млрд для помощи Украине через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий поставки вооружения без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайных ситуаций.

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#сво
В Киеве признались, что создание ядерной бомбы не поможет Украине
Подоляк: ядерное оружие не решит проблемы Украины на фронте
15 ноября 2024, 05:48

Фото: iStock/Gerasimov174

Киев не рассматривает создание ядерного оружия, так как это не улучшит ситуацию на фронте, несмотря на возможные юридические и репутационные последствия, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».
По его словам, даже если ядерное оружие могло бы повлиять на ход событий, оно не даст Украине решающих изменений на линии фронта.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Украина соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерена его нарушать.

В то же время британская газета The Times со ссылкой на украинский Центр исследований сообщила, что Украина теоретически способна создать примитивное ядерное оружие, используя реакторный плутоний.

По данным издания, в стране имеется 7 тонн плутония, что могло бы позволить создать сотни тактических боеголовок.


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#ядерное оружие
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Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины просит окончить военный конфликт
Bloomberg: глава VEON призвал к прекращению конфликта Украины с Россией
15 ноября 2024, 03:32

Фото: iStock/Diy13

Глава голландского холдинга VEON Каан Терзиоглу, владеющего крупнейшим мобильным оператором Украины «Киевстар», призвал к прекращению конфликта с Россией.
В интервью Bloomberg он подчеркнул, что украинцы достойно сражались и заслуживают мирного решения. Терзиоглу отметил, что каждая война должна прекратиться, говоря о необходимости возвращения надежды и восстановления Украины.

«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенный момент. Каждая война должна прекратиться», — заявил бизнесмен касательно ситуации на Украине.
Сотрудники «Киевстара» продолжают поддерживать связь в сложных условиях, а сам VEON планирует вложить $1 млрд до 2027 года в цифровую инфраструктуру страны. Ранее компания продала свой российский актив «ВымпелКом» российскому менеджменту и завершила свои отношения с российским рынком.

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#россия
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Военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ
Военкор RT заснял последствия боев под Покровском с погибшими и техникой ВСУ
15 ноября 2024, 02:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.
В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.

Газдиев отметил, что по оставленной американской технике можно буквально проследить маршрут отступления ВСУ. Он показал уничтоженную БМП стоимостью 3 млн долларов, разорванную взрывом, а также еще одну на расстоянии сотни метров по дороге.

По его словам, боевые действия оставили зону истерзанной и выжженной. В окрестностях теперь можно увидеть лишь одиноких животных, хозяева которых были вынуждены покинуть эти места.

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#дороги
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#всу
#сво
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Число пострадавших от атаки ВСУ на Белгород выросло
Гладков: число раненых при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до двух
15 ноября 2024, 01:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Число пострадавших после воздушной атаки на Белгород достигло двух человек, новому пострадавшему была оперативно оказана помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Мужчина с осколочным ранением грудной клетки обратился в городскую больницу №2 и получил необходимую помощь. От госпитализации он отказался, решив продолжить лечение амбулаторно.

Ранее Гладков информировал, что системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей. Женщина с контузией и баротравмой была госпитализирована.

По уточнённым данным, в результате атаки выбиты окна в 21 квартире 9-ти МКД и в четырех частных домах. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, посечён навес в одном объекте. Также зафиксированы повреждения в 25 автомобилях.

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#Вячеслав Гладков
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Зеленский анонсировал «план стойкости» для Украины
Зеленский представит новый 10-пунктовый план для Украины через неделю
15 ноября 2024, 00:34

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о скором представлении нового плана для Украины, «плана стойкости», который будет состоять из 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений и культурного суверенитета.
В видеообращении в Telegram-канале он подчеркнул, что план включает развитие производства вооружений в Украине и сотрудничество с международными партнерами.

Важное место в новом плане Зеленский уделил культурной сфере, заявив о необходимости «производства украинского контента» для укрепления культурного суверенитета.

«В общей сложности (в плане) 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — сообщил украинский лидер.
Ранее Зеленский признал, что победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к снижению поддержки Украины, и указал на наличие внутреннего плана усиления страны, который охватывает фронт, ВПК, экономику и финансы.

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#развитие
#владимир зеленский
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Франция завершила обучение и оснащение новой бригады ВСУ
Министр Лекорню: во Франции завершается подготовка бригады ВСУ «Анны Киевской»
14 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская бригада, которая будет оснащена французским вооружением и обмундированием, завершает подготовку на востоке Франции.
Об этом в соцсети X сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, отметив, что обучение проходит на военной базе, где вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро он наблюдал за заключительными учениями.

Украинская бригада, названная «Анна Киевская», создана в рамках обязательств, взятых президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Франция планирует оснастить её 128 бронетранспортерами VAB, 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar, 18 легкими танками AMX-10 RC, 20 противотанковыми комплексами Milan и 10 грузовиками TRM.

Ранее Макрон опубликовал кадры подготовки, пообещав поддержку ВС Украины не только через обучение, но и через предоставление французского военного оснащения. Таким образом, Франция намерена укрепить украинские силы для последующих операций на восточном фронте.

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#сво
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Bloomberg: США полагают, что удары украинской армии по РФ не принесут Киеву пользы
14 ноября 2024, 22:15

Фото: istockphoto/ Diy13

США не будут разрешать ВСУ наносить удары западным оружием по России, так как полагают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. Bloomberg рассказал о деталях.
Некоторые лидеры Европейского союза (ЕС) настаивают на том, чтобы Соединённые Штаты Америки дали разрешение Украине использовать оружие Запада, чтобы нанести удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Действующий президент США Джо Байден до сих пор отказывался выполнять эту просьбу.

Ранее на встрече с представителями СМИ в Польше Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что нужно продолжать потсавлять Киеву вооружения — это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить дальнейшие потери территорий Украины. Недавно назначенный на пост Рютте систематически обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку ВСУ.

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#оружие
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#всу
#вооружения
#байден
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Профессор Малинен: Украине и её сторонникам нельзя забывать, что их время на исходе
14 ноября 2024, 21:26

Фото: istockphoto/ Diy13

В социальной сети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сказал, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.
«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)», — подчеркнул Туомас Малинен.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт уверен, что решения украинского конфликта существуют, но они «нестандартные».

Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис пояснил слова новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа. Он считает, что это значит Вашингтон прекратит помогать Киву. Александр Меркурис также полагает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.

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#владимир зеленский
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Мособлдума продлила действие льгот по транспортному налогу для участников СВО
14 ноября 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы продлили до конца 2025 года действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Участники спецоперации освобождены от транспортного налога с прошлого года. Мы видим востребованность этой меры поддержки, поэтому сегодня продлили действие льготы до 1 января 2026 года. Практика показала, что есть запрос и на увеличение мощности освобождаемых от уплаты транспортного налога автомобилей до 200 лошадиных сил. До этого она составляла 150 лошадиных сил. Мы пошли навстречу и тоже отразили это в законе», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что закон был разработан на основе обращений семей военных. Брынцалов напомнил, что в Подмосковье принят целый комплекс мер поддержки как для участников спецоперации, так и для их родных.

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#подмосковье
#московская область
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