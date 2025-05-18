США пригрозили России очередными санкциями из-за Украины

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Конгресс США может ввести новые антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, сообщив, что российская сторона уже уведомлена о возможном усилении ограничений.
«Мы проинформировали россиян о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс. Принятие Конгрессом законопроекта — это то, что мы не можем остановить или контролировать», — заявил он.Обсуждаемый законопроект, как передаёт издание, предусматривает расширение санкций против государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых мер заставит Москву «пойти на конструктивный диалог».
Точные детали документа не раскрываются, но, по данным источников, Конгресс может принять его в ближайшие недели.
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