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США пригрозили России очередными санкциями из-за Украины

Рубио: США введут санкции против РФ при отсутствии прогресса по Украине
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Конгресс США может ввести новые антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, сообщив, что российская сторона уже уведомлена о возможном усилении ограничений.
«Мы проинформировали россиян о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс. Принятие Конгрессом законопроекта — это то, что мы не можем остановить или контролировать», — заявил он.
Обсуждаемый законопроект, как передаёт издание, предусматривает расширение санкций против государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых мер заставит Москву «пойти на конструктивный диалог».

Точные детали документа не раскрываются, но, по данным источников, Конгресс может принять его в ближайшие недели.

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ВСУ нанесли ракетный удар по Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке, два мирных жителя пострадали
18 мая 2025, 00:53

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его информации, в результате атаки два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести.

«Всю необходимую медицинскую помощь раненые получают в Васильевской больнице», — уточнил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неприемлемости кампании по дезинформации, которую спецслужбы Украины проводят против страны-члена НАТО. Он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте повлиять на ситуацию.

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Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификациях в Курской области
Хинштейн: ответчики по делу о фортификациях присвоили бюджетные 4,1 млрд рублей
17 мая 2025, 21:53

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Ответчики по иску о возведении фортификационных сооружений в Курской области присвоили себе бюджетные средства, нанеся государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Глава приграничного региона сообщил, что суд первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры, который поддерживало правительство Курской области. Полтора месяца назад надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей. В результате, сумма ущерба была увеличена до 4,1 миллиарда рублей.

Хинштейн добавил, что деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений на границе, были присвоены.

По решению суда, средства будут изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, компании-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний.

Напомним, что в середине апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и экс-первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

После официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные организовали хищение выделенного из бюджета миллиарда рублей, которые должны были быть потрачены на строительство фортификаций.

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Песков озвучил принципиальный момент при подписании документов с Украиной
Песков: России принципиально, кто будет подписывать документы со стороны Украины
17 мая 2025, 20:39

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Для России важно, кто со стороны Украины будет подписывать документы, согласованные во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны главным и принципиальным остаётся, кто именно от украинской делегации будет подписывать документы.

Ранее в этот день Песков заявил, что Россия в скором времени подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня.

Также Песков раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Медведев раскрыл, к чему может привести провал переговоров по Украине
Медведев: неудачные переговоры могут привести к ухудшению конфликта
17 мая 2025, 19:40

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда могут приводить к окончанию боевых действий, а в случае неудачи могут и вовсе привести к «более ужасной стадии» конфликта с новыми участниками и видами вооружения. Об этом он написал в соцсети Х, обратившись к «врагам России».
Ранее в Киеве состоялась встреча так называемой коалиции желающих, в которой приняли участие французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Макрон и Мерц заявили, что в течение нескольких дней в отношении России может быть введён очередной пакет санкционных ограничений. Это произойдёт в том случае, если Москва не примет условия 30-дневного перемирия, которое предложил Запад.

Однако напомним, что киевский режим до этого нарушал все вводимые перемирия и до сих пор не отменил введённый Владимиром Зеленским на законодательном уровне запрет на проведение переговоров с российской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.

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#дмитрий медведев
#украина
#россия
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#политика
#опасность
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Трамп раскрыл, что помешало ВС РФ дойти до Киева
Трамп: ВС РФ могли достичь Киева за пять часов
17 мая 2025, 15:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли дойти до Киева за пять часов, однако им помешала грязь. Об этом американский лидер рассказал в беседе с Fox News.
«Если бы он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», – заявил Трамп.
Однако накануне зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли достигнуть главной улицы украинской столицы всего за три часа. Парламентарий выдвинул свою версию, почему этого не произошло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее в ходе этого же интервью Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным.

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