США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии, пишут СМИ

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США примут участие в предстоящем в июне «саммите мира» в Швейцарии, передает Рейтер.
«Правительство США будет участвовать в международной мирной конференции в Швейцарии», — передает агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника.Ранее Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит своим личным присутствием и лидерством.
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Артем Кузьмин