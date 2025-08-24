Достижения.рф

В Германии обнаружили могилу ликвидированного наёмника ВСУ

Фото: iStock/vyasphoto

В окрестностях Штутгарта в Германии обнаружили захоронение немецкого наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что похороны 38-летнего наёмника Димитриоса Феррары состоялись ещё в ноябре 2024 года. Согласно информации, опубликованной местным футбольным клубом FC 07 Furtwangen в одной из соцсетей, мужчина погиб во время боевых действий на территории ДНР. Также известно, что он собирался построить совместный украино-немецкий бизнес.

Ранее наёмник проживал в Германии и, предположительно, имел опыт работы сапёром. Один из его бывших коллег по профессии сообщил на платформе LinkedIn*, что смерть наступила 15 мая 2024 года.

Подобные случаи, по данным СМИ, не единичны. За последнее время фиксируется увеличение числа граждан западных стран, участвующих в боевых действиях в зоне украинского конфликта. Российская сторона регулярно подчёркивает, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях против российских войск, рассматриваются как законные военные цели.

*внесён в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора
Анастасия Чинкова

