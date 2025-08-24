Женщина и ребёнок погибли при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области
ВСУ в субботу вечером обстреляли Чернявский мост в Херсонской области, в результате чего погибли женщина и ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук.
Накануне вечером в больницу Каховского центрального района были доставлены два человека с минно-взрывными травмами, однако, к сожалению, один из пострадавших не выжил. Помимо них, констатирована смерть ещё двух человек – женщины и 11-летнего ребёнка.
Инцидент вновь подчёркивает тяжёлое положение мирных жителей региона, подвергающихся обстрелам в ходе продолжающегося конфликта. Местные власти призывают международное сообщество обратить внимание на ситуацию и принять меры по защите гражданского населения.
