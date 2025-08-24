Женщина и ребёнок погибли при ударе ВСУ по мосту в Херсонской области

24 августа 2025, 11:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ в субботу вечером обстреляли Чернявский мост в Херсонской области, в результате чего погибли женщина и ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Каховского округа региона Павел Филипчук.