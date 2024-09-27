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США продолжают обсуждать возможность бить по РФ дальнобойными ракетами

Politico: США продолжают обсуждать возможность бить по РФ дальнобойными ракетами
27 сентября 2024, 19:11
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон по-прежнему обсуждает возможность бить по РФ дальнобойными ракетами при том, что, по мнению Минобороны США, такое решение вряд ли поможет киевскому режиму. Об этом пишет издание Politico, не называя источников.


Журналисты отметили, что администрация действующего заокеанского лидера Джо Байдена никак не примет окончательного решения на этот счет, а это в свою очередь раздражает сторонников Киева в Конгрессе.

По словам президента России Владимира Путина, если Запад примет решение использовать дальнобойные ракеты, это будет говорить о прямом участии Америки, а также НАТО и Европы в украинском конфликте. Россия же, подчеркивал Путин, будет принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

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#сша
#россия
#украина
#конфликт
Трамп дал одно обещание на встрече с Зеленским
Трамп пообещал на встрече с Зеленским разрешить украинский конфликт
27 сентября 2024, 19:27

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Трансляцию вели телеканалы США. Уточняется, что Трамп планирует выполнить свое обещание еще до инаугурации, если станет хозяином Белого дома.

«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. <...> Думаю, если я одержу победу [на выборах], то еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал Трамп.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп периодически заявлял, что сможет решить конфликт за сутки. Однако в Кремле с ним не согласились.

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#новости
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К новой группе по урегулированию на Украине примкнет 15 стран
Венгрия примкнет к группе КНР и Бразилии по урегулированию кризиса на Украине
27 сентября 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Iryna Imago

К группе по урегулированию украинского конфликта примкнет 15 государств, и в их числе будет Венгрия, передает телеканал М1, ссылаясь на главу венгерского МИДа Петера Сийярто.
«Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы «Друзья мира», — прокомментировал Сийярто.
Он добавил, что Франция и Швейцария тоже приглашены на вышеупомянутую встречу. Кроме того, по словам Сийярто, государства Глобального Юга устали от того, что трансатлантическое сообщество постоянно «подливает масло в огонь» и не может разрешить кризис.

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#мир
#украина
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#конфликт
#война
#сво
#новости
#венгрия
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Белоусов встретился с военкорами и обсудил обстановку на фронтах
27 сентября 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Обстановку на фронтах обсудил на встрече с военкорами глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Как пишет РИА Новости, затрагивались различные проблемы и вопросы.
Перед этим сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что Североатлантический альянс мало помогал киевскому режиму в конфликте. По его мнению, более активная поддержка со стороны военно-политического блока помогла бы избежать боевых действий.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева.

Недружественные к РФ государства назвали спецоперацию «вторжением».

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#новости
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В НАТО сделали новое заявление о помощи Украине
Йенс Столтенберг: НАТО следовало более активно помогать Украине
27 сентября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/undefined undefined

Североатлантическому альянсу следовало более активно помогать Украине. Такое заявление в рамках выступления в Atlantic Council в Вашингтоне сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что такие действия военно-политического блока помогли бы избежать украинского конфликта.
«О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине», — сказал Столтенберг.
К слову, он покидает пост главы альянса в начале октября. Место Столтенберга займет нидерландский экс-премьер Марк Рютте. Официальная передача дел состоится 1 октября.

Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву лишь затягивают боевые действия. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российской армии.

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Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО

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#украина
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#йенс столтенберг
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Доступное жильё и обучение детей: Как государство поддерживает участников СВО
27 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/undefined undefined

Российские бойцы продолжают выполнять свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Они защищают интересы своей Родины, не ставя никаких условий, потому что все участники СВО — настоящие граждане своей страны с чёткой и активной жизненной позицией.
В то время, как военнослужащие защищают своё Отечество в зоне спецоперации, государство проявляет заботу об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами для обучения в лучших вузах страны. Дети раненых и погибших могут поступить в учебные заведения без вступительных экзаменов. Дети военных, проходящих службу в зоне СВО, могут бесплатно посещать кружки и секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения.

Государство помогает семьям военнослужащих и им самим получить достойное жильё. Для участников спецоперации действует льготная накопительно-ипотечная система. Военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием бюджетных средств.

Также участникам СВО предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий, включая получение статуса ветерана боевых действий.

Узнать подробнее о службе по контракту можно на сайте или по телефону: 7 495 990 7777

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Вучич предсказал завершение конфликта на Украине
Вучич: конфликт на Украине кончится по корейскому сценарию
27 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта. Такое заявление в беседе с TV Informer сделал сербский президент Александр Вучич.
«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — прокомментировал политик.

Вучич добавил, что до наступления указанного момента РФ и украинская республика «будут биться за каждое село, за каждый город».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий, отметив, что мирное население Донбасса подвергалось геноциду со стороны Киева в течение восьми лет.

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#мир
#россия
#украина
#сербия
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Неожиданный удар по ВСУ: Российские войска освободили Калиновку в ДНР
ВС РФ освободили Калиновку и взяли высоту под Часовым Яром в ДНР
27 сентября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/e-crow

Российские военные взяли стратегически важную высоту у Калиновки и Григоровки под Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщил 26 сентября советник губернатора Игорь Кимаковский в интервью Первому каналу.
По данным Кимаковского, в ходе удачного штурма российские военные почти полностью освободили Калиновку от боевиков ВСУ и продвинулись в районе Григоровки севернее Часова Яра.
«Получается, мы вбили такой хороший клин, заняв достаточно хорошую высоту, с которой противник корректировал свою артиллерию», — рассказал Кимаковский.
По данным венных, противник сосредоточил силы на угледарском направлении и не ожидал удара в Калиновке.
Сейчас наблюдается большая активность дронов ВСУ в районе Угледара. При этом натовская артиллерия там работает значительно реже.

«На Угледар сегодня брошены те остатки того, что есть у противника на донецком направлении. Оборона противника сильно поредела после курской авантюры», — говорит Кимаковский
Пока основные силы ВСУ остаются на курском направлении, ВС РФ продвигается вглубь захваченной противником территории со стороны ДНР.

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#военные
#оборона
#днр
#всу
#вс рф
#угледар
#спецоперация
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Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц
27 сентября 2024, 16:13

Фото: istockphoto/Zolnierek

Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника, служил в батальоне территориальной обороны в городе Изюм Харьковской области.
Об этом заявила прокурор в ходе судебного заседания, на котором присутствовал корреспондент РИА Новости. По её словам, Хаббард вступил в батальон теробороны в Изюме в феврале 2022 года, а затем участвовал в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооружённых формирований. Он выступал с оружием в руках против представителей силовых структур ЛНР и ДНР, а также против Вооружённых сил РФ.

Стефан Хаббард, уроженец штата Мичиган, является гражданином США. В 2014 году он приехал на Украину и проживал там с женщиной, которую называл своей женой. Позже она его бросила. За наёмничество американцу может грозить лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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#сша
#новости
#днр
#лнр
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#наемники
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Иностранные наёмники ВСУ убили девушку в Курской области за её слова о фашистах
27 сентября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Иностранные наёмники, вторгшиеся в составе ВСУ на территорию Курской области, расстреляли 23-летнюю девушку. Причиной казни стали её слова: «Вы хуже фашистов!».
Об этом рассказала корреспонденту издания NEWS.ru жительница Курской области медсестра Наталья, которая оказывает помощь беженцам в Рыльске. Ей самой о случившемся рассказала подруга убитой девушки, которая сумела эвакуироваться. Расстреляли смелую курянку, бросившую обвинение в фашизме в лицо захватчикам, наёмники из Польши и Грузии. Местные жители узнали их по характерной речи.

Наталья сообщила, что жители Кореневского района области часто рассказывали ей о жестокости иностранных наёмников в рядах ВСУ. По словам эвакуированных, в первые дни атак на приграничье в их сёла въезжали танки и стреляли прямо по жилым домам.

Люди рассказывали, что украинцы давали жителям возможность уйти и даже поторапливали: «Уходите скорее, а то за нами идут поляки и грузины, будет зачистка». Наталья вспоминает, что жители приграничных районов рассказывали страшные вещи о зверствах наёмников, о том, как они расстреливали и резали людей.

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