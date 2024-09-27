США продолжают обсуждать возможность бить по РФ дальнобойными ракетами

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Вашингтон по-прежнему обсуждает возможность бить по РФ дальнобойными ракетами при том, что, по мнению Минобороны США, такое решение вряд ли поможет киевскому режиму. Об этом пишет издание Politico, не называя источников.
Журналисты отметили, что администрация действующего заокеанского лидера Джо Байдена никак не примет окончательного решения на этот счет, а это в свою очередь раздражает сторонников Киева в Конгрессе.
По словам президента России Владимира Путина, если Запад примет решение использовать дальнобойные ракеты, это будет говорить о прямом участии Америки, а также НАТО и Европы в украинском конфликте. Россия же, подчеркивал Путин, будет принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.
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