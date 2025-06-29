Сенат США одобрил законопроект о расходах и налогах, предложенный Трампом
Американский сенат одобрил законопроект о снижении федеральных расходов и предоставлении серьезных налоговых льгот, который ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC.
«В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию», — передает телеканал.
Результаты голосования разделились практически поровну. 51 проголосовали за, тогда как 49 — против.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что принятие данного законопроекта приведет США к долговому рабству. Из-за этой инициативы потолок американского госдолга поднимется на пять триллионов долларов.