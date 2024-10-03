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ВСУ рассказали о хаотичном бегстве из Угледара

ВВС: бойцы ВСУ обвинили командование в оставлении их в полуокружении
03 октября 2024, 00:40

Украинские военные из 72-й бригады обвинили командование ВСУ в том, что их оставили почти в окружении под Угледаром, вынудив самостоятельно организовать отступление. Об этом сообщили бойцы в интервью BBC.
Подразделения ВСУ вышли из Угледара без официального приказа на отход, когда российские войска вошли в город.

«Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны», — отметил пулеметчик 72-й бригады.


При попытке выйти из разрушенного города многие украинские военные были убиты или ранены ударами российских дронов и артиллерии, а также числятся пропавшими без вести. В последние дни сентября российская армия подошла вплотную к единственной дороге, соединявшей Угледар с селом Богоявленка, фактически взяв гарнизон в полуокружение.

«Мы пытались эвакуировать раненых и убитых, но после потери машин эвакуация стала невозможной», — рассказал один из бойцов. Укрепленные позиции ВСУ были разрушены ударами российских ВКС и артиллерией, что сделало удержание города невозможным.
Украинские солдаты критиковали командование за то, что приказ на отход не был дан вовремя, несмотря на фактическое окружение и невозможность удерживать позиции.

«Выходить из города стало крайне опасно, и мы смогли спасаться только ночью. Когда российские войска заняли центр, единственным вариантом было пешком уходить из города», — добавили военные.

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Заммэра Днепропетровска обвинили в краже 20 миллионов гривен у ВСУ и шантаже военных
03 октября 2024, 00:59

Фото: istock/Olena_Z

В Днепропетровске разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с заместителем мэра Игорем Маковцевым, которого обвиняют в хищении 20 миллионов гривен, выделенных на поставку техники для Вооружённых сил Украины.
Маковцев отвечал за контракт стоимостью 324 миллиона гривен на транспортировку военной техники и грузов для армии. По данным расследования, он присвоил 20 миллионов гривен, не выполнив услуги в полном объёме. Об этом сообщают киевские СМИ.

Скандал перешел в более острую фазу после того, как стало известно, что военных заставляют записывать видеоролики в поддержку Маковцева. Волонтёр Илья Луценко сообщил, что солдатам угрожают прекращением помощи от города, если они не выполнят это требование.

«Использовать военных для пиара — это ужасно, а прикрывать ими свою коррупцию — это полный абсурд», — прокомментировал Луценко.
Мэр города Борис Филатов отказался комментировать действия своего заместителя.

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В Госдепе США захотели договориться по Украине
Госдеп: США надеются на скорое дипломатическое урегулирования кризиса на Украине
03 октября 2024, 00:15

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

США рассчитывают на возможность скорого начала дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — отметил Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию.
Этот комментарий отражает надежды Вашингтона на возможное дипломатическое решение продолжающегося конфликта, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

Ранее сообщалось, что наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.

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«Конца войны не видно»: Хорватия отказалась участвовать в операциях НАТО по Украине
Президент Хорватии Зоран Миланович дал отказ от учений в составе НАТО по Украине
03 октября 2024, 00:01

Фото: istock/Sara Gasperov

Президент Хорватии Зоран Миланович отказал в участии хорватской армии в операциях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке украинских войск, сообщает его Офис.
Главной причиной отказа Миланович назвал отсутствие перспектив завершения военного конфликта на Украине, несмотря на значительную военную помощь, которую страна получает от Запада.

«Конца войны не видно, и существует реальная угроза, что она выйдет за пределы Украины», — заявил президент.
В Офисе Милановича уточнили, что главной его задачей остается защита Хорватии от войны и принятие всех возможных мер для того, чтобы не допустить вовлечения страны в военные конфликты.

Ранее сообщалось, что российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны. Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен.

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#минобороны
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Спецназ ВДВ разгромил боевиков ВСУ: полная зачистка островов в Херсонской области
ВДВ захватили бойцов ВСУ, зачистив острова за Крынками и Казачьими Лагерями
02 октября 2024, 23:47

Фото: Минобороны РФ

Российские спецназовцы-десантники из ВДВ провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, полностью уничтожив и захватив боевиков ВСУ, сообщает Минобороны.
Операции проходили в районах за Крынками и Казачьими Лагерями, где украинские подразделения были разгромлены, а оставшиеся в живых сдались в плен. На видео, опубликованном российскими военными, видны результаты одной из таких операций, где группа боевиков была взята в плен.

Зачистка оставшихся островов на соседних участках также завершается, что позволяет обеспечить контроль над стратегически важной территорией вдоль реки Днепр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля. Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране.

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#всу
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Путин назначил Героя ДНР представителем президента в Уральском округе
Путин назначил Героя ДНР Артёма Жогу полномочным представителем президента в УФО
02 октября 2024, 23:19

Фото: istock/Enrique Ramos Lopez

Президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
Это назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».

Гвардии полковник Артём Жога — ветеран войны на Донбассе с 2014 года, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», погибшего в 2022 году. После гибели сына Артём Жога возглавил батальон «Спарта» и продолжил активную деятельность.

С сентября 2023 года Жога был избран в Народный Совет ДНР и вскоре стал его председателем. Он также был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2023–2024 годов и участвовал в программе «Время героев», стажируясь в Администрации Президента.

Артём Жога удостоен многих государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Мужества.

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#ветеран
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В ВСУ оценили продвижение России на фронте
Полковник ВСУ Грабский: ВС РФ скоро могут выйти на границы ЛДНР
02 октября 2024, 20:38

РИА Новости/Станислав Красильников

Российские войска приблизились к границам Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в беседе с журналистом Евгением Киселевым* заявил отставной полковник ВСУ Сергей Грабский.
«Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена <…> Выйти на границы Донецкой и Луганской области», — прокомментировал собеседник.
Ранее американское издание The Washington Post заявляло, что бойцы ВС РФ продвигаются в Донбассе с невиданными с 2022 года темпами. По мнению экспертов, боевики ВСУ потеряли огромное количество живой силы при нападении на приграничье в Курской области.

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Боец СВО получил условный срок, выдав бытовую травму за боевую
02 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/Zolnierek

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону не удовлетворил апелляцию военному из Севастополя, который ранее был осужден за то, что выдал боевую травму за ранение во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщает «Ъ».
По данным издания боец во время выполнения задач в зоне спецоперации травмировал руку, упав с кровати во время отдыха в командном пункте. Тогда, боясь осуждения сослуживцев, он сообщил командованию, что получил травму во время авианалета ВСУ, пытаясь спрятаться в бомбоубежище.

Он также собрал все необходимые справки для получения единовременной выплаты до трех млн рублей, которая положена при ранении в зоне боевых действий, и получил ее.

Однако позже армейское руководство выявило махинацию. Военного задержали, а после приговорили условно к 2,5 годам лишения свободы. Также он должен был возместить нанесенный ущерб.

Боец подал апелляцию. Адвокат объяснил это тем, что травма была получена не в тылу, а в зоне проведения СВО. Но в суде решили, что данная травма получена во время отдыха и не соответствует служебному или боевому повреждению.

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Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ в Скадовске
02 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/Zolnierek

Командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета будут судить за убийство следователей в Скадовске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Отмечается,что обвиняемый отдал приказ запустить иностранные ракеты по зданию, где работали командированные офицеры ведомства. В результате атаки американским оружием погибли 10 человек, в том числе офицеры военных следственных органов СК РФ, которые проводили расследование преступлений киевского режима.

Уточняется, что 11 человек были ранены. Согласно информации российского ведомства, погибшие офицеры награждены орденами Мужества посмертно. Уголовное дело передано в военный суд. Келембет объявлен в международный розыск.

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В США заявили о продвижении ВС РФ в ДНР
WP: продвижение ВС РФ в ДНР происходит с невиданными с 2022 года темпами
02 октября 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Продвижение российских войск в Донецкой народной республике происходит с невиданной с 2022 года скоростью, информирует издание The Washington Post (WP).
«Российские войска освобождали территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года», — говорится в материале.
Отмечено, что бойцы ВС РФ в этот период освободили примерно свыше 800 квадратных километров. По информации экспертов, наиболее быстрый темп был с середины августа до середины сентября.

Аналитики уверены, что нападение ВСУ в Курской области сократило численность украинских боевиков, обострив кадровый вопрос, который, считают специалисты, является одним из главных для киевского режима.

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