Украинские военные из 72-й бригады обвинили командование ВСУ в том, что их оставили почти в окружении под Угледаром, вынудив самостоятельно организовать отступление. Об этом сообщили бойцы в интервью BBC.
Подразделения ВСУ вышли из Угледара без официального приказа на отход, когда российские войска вошли в город.
При попытке выйти из разрушенного города многие украинские военные были убиты или ранены ударами российских дронов и артиллерии, а также числятся пропавшими без вести. В последние дни сентября российская армия подошла вплотную к единственной дороге, соединявшей Угледар с селом Богоявленка, фактически взяв гарнизон в полуокружение.
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«Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны», — отметил пулеметчик 72-й бригады.
При попытке выйти из разрушенного города многие украинские военные были убиты или ранены ударами российских дронов и артиллерии, а также числятся пропавшими без вести. В последние дни сентября российская армия подошла вплотную к единственной дороге, соединявшей Угледар с селом Богоявленка, фактически взяв гарнизон в полуокружение.
«Мы пытались эвакуировать раненых и убитых, но после потери машин эвакуация стала невозможной», — рассказал один из бойцов. Укрепленные позиции ВСУ были разрушены ударами российских ВКС и артиллерией, что сделало удержание города невозможным.Украинские солдаты критиковали командование за то, что приказ на отход не был дан вовремя, несмотря на фактическое окружение и невозможность удерживать позиции.
«Выходить из города стало крайне опасно, и мы смогли спасаться только ночью. Когда российские войска заняли центр, единственным вариантом было пешком уходить из города», — добавили военные.
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Елена Перлова